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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:23306

На Сумщине таможенники изъяли нелегальные таблетки

Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни, заехал автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавшего с территории России в Украину.

Водитель задекларировал по установленной форме 1860 таблеток лекарственного препарата «Грандаксин (Тофизопам)» 50 мг, но данный медпрепарат ограничен к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 г. № 7.

Грандаксин на территории Украины отпускается только по рецепту врача, а при перевозке его через границу – только по количеству согласно рецепту.

Сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст.309 Уголовного кодекса Украины, передано в районный отдел полиции, товар изъят.

Право Таможня
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