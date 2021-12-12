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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31377

В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб государству в размере около полумиллиона гривен (ч.2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый при таможенном оформлении фактически не провел таможенное освидетельствование товаров и, соответственно, не установил, что на таможенную территорию Украины ввезены другие товары, чем указанные в таможенной декларации. Следовательно, в бюджет было уплачено лишь 69 тыс. грн пошлины, что в свою очередь привело к недополучению таможенных платежей на сумму почти 500 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в Сумах) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Таможня
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