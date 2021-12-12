В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона

По данным следствия, подозреваемый при таможенном оформлении фактически не провел таможенное освидетельствование товаров и, соответственно, не установил, что на таможенную территорию Украины ввезены другие товары, чем указанные в таможенной декларации. Следовательно, в бюджет было уплачено лишь 69 тыс. грн пошлины, что в свою очередь привело к недополучению таможенных платежей на сумму почти 500 тыс. грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в Сумах) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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