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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:53239

Сумской теннисист выиграл Кубок Украины

Сегодня, 12 декабря, в Чернигове завершился розыгрыш Кубка Украины по настольному теннису.

После командного «золота» сумской МСК «Теннисная академия» добыл победу и в личном разряде. Лучшим среди 55 участником стал игрок нашего клуба Виталий Левшин, обыгравший в финале черниговца Андрея Гребенюка. Третье место занял еще один сумчанин Александр Тужилин, который в команде выступал за Сборную Полтавской области.

В женской части все сумчанки проиграли в первом же круге.

Спорт Настольный теннис
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