Сумской теннисист выиграл Кубок Украины Сегодня, 12 декабря, в Чернигове завершился розыгрыш Кубка Украины по настольному теннису.

После командного «золота» сумской МСК «Теннисная академия» добыл победу и в личном разряде. Лучшим среди 55 участником стал игрок нашего клуба Виталий Левшин, обыгравший в финале черниговца Андрея Гребенюка. Третье место занял еще один сумчанин Александр Тужилин, который в команде выступал за Сборную Полтавской области.

В женской части все сумчанки проиграли в первом же круге.