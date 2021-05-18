Сумской теннисист выиграл Кубок Украины

После командного «золота» сумской МСК «Теннисная академия» добыл победу и в личном разряде. Лучшим среди 55 участником стал игрок нашего клуба Виталий Левшин, обыгравший в финале черниговца Андрея Гребенюка. Третье место занял еще один сумчанин Александр Тужилин, который в команде выступал за Сборную Полтавской области.
В женской части все сумчанки проиграли в первом же круге.
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