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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:43197

В сумском гандбольном дерби победитель тот же

В Сумах прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

СГК «Сумы» принимал ГК «RGM Group - СумДУ». После вчерашней минимальной победы сегодня «политех» был более удачлив, победив 36:25 (14:11). Лучшими в составе «Сум» были: Сергей Билоус – 10 голов, у победителей – Ростислав Рогович – 7, Александр Герус – 6, Иван Чеботар, Александр Колесников и Андрей Занимонець – по 5…

Другие матчи дня:

«ДЮСШ имени Лагутина» Запорожье – «ХАИ-ФДГО» Харьков 21:26

«ХНУ - ДЮСШ 1» Хмельницкий - «Динамо-Академия» Полтава 10:0 (тех.)

После 6 туров лидирует «ХАИ-ФДГО» - 16 очков в 10 играх, дальше – «RGM Group - СумДУ» - 15, «ХНУ – ДЮСШ 1» - 14… СГК «Сумы» на последнем с 0 очков.

Спорт Гандбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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