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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:11107

Сумчане продолжают собирать медали на чемпионате Украины по грэпплингу

В Сумах продолжается чемпионат Украины по грэпплингу и панкратиону.

Соревнования проходят в манеже СумГУ. К сожалению, без зрителей.

Во второй день турнира сумчане заняли второе командное место в разделе «ги» (в кимоно):

1 место – Боряк Илья (в/к до 71 кг), Касумов Касум (77 кг), Бабич Владислав (92 кг), Гаврыш Сергей (100 кг), Де-кен-не Ольга (64 кг);

2 место - Березин Максим (100 кг);

3 место - Душко Никита (66 кг), Филимонов Игорь (71 кг).

Спорт Грэпплинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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