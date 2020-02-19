Сумчане продолжают собирать медали на чемпионате Украины по грэпплингу В Сумах продолжается чемпионат Украины по грэпплингу и панкратиону.

Соревнования проходят в манеже СумГУ. К сожалению, без зрителей. Во второй день турнира сумчане заняли второе командное место в разделе «ги» (в кимоно): 1 место – Боряк Илья (в/к до 71 кг), Касумов Касум (77 кг), Бабич Владислав (92 кг), Гаврыш Сергей (100 кг), Де-кен-не Ольга (64 кг); 2 место - Березин Максим (100 кг); 3 место - Душко Никита (66 кг), Филимонов Игорь (71 кг).