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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:241

В Сумах полиция объявила подозрения лицам, которые конфликтовали и препятствовали деятельности журналистов

Напомним: 30 октября в областном центре между активистами Правого сектора и журналистами телеканала Наш произошло столкновение.

В ходе следствия полицейские установили трех человек, причастных к противоправным действиям.
 
В настоящее время двое мужчин уже сообщены о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Еще одному доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
 
Отдел коммуникации полиции Сумской области
Право
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