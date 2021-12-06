В Сумах полиция объявила подозрения лицам, которые конфликтовали и препятствовали деятельности журналистов Напомним: 30 октября в областном центре между активистами Правого сектора и журналистами телеканала Наш произошло столкновение.

В ходе следствия полицейские установили трех человек, причастных к противоправным действиям. В настоящее время двое мужчин уже сообщены о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Еще одному доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Отдел коммуникации полиции Сумской области