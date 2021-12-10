Сумские патрульные обнаружили у иностранца липовое водительское удостоверение

Во время проверки документов у 30-летнего иностранца патрульные установили, что документ зарегистрирован совсем на другого мужчину.
Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции.
Во время проверки соблюдения карантинных требований сотрудники полиции изъяли у жителя Сумского района поддельный экспресс-тест на COVID-19....
В Сумах прекращена деятельность врача и физического лица, организовавших схему продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19....
В больнице Святого Пантелеймона вчера 26 октября проводили обыски у одного из семейных врачей, подозревая, что она выдавала поддельный COVID-сертификат....
Правоохранители разоблачили сумского врача на подделке сертификата о вакцинации....
На Сумщине полиция разоблачила эксдепутата сельского совета, который своими действиями вызвал почти 2 млн ущерба государству....