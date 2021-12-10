Сумские патрульные обнаружили у иностранца липовое водительское удостоверение На улице Прокофьева за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Lancer.

Во время проверки документов у 30-летнего иностранца патрульные установили, что документ зарегистрирован совсем на другого мужчину.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции.