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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:31341

Сумские патрульные обнаружили у иностранца липовое водительское удостоверение

На улице Прокофьева за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Lancer.

Во время проверки документов у 30-летнего иностранца патрульные установили, что документ зарегистрирован совсем на другого мужчину.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции.

Право Подделка документов
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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