В Сумах суд вынес рекордный для Украины штраф за подделку COVID-сертификата

Ковпаковский районный суд Сум признал виновным местного жителя в сбыте поддельного официального документа и назначил 25,5 тыс. грн штрафа. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на приговор от 23 декабря.
У обвиняемого возник умысел по поводу незаконного обогащения за счет сбыта поддельных сертификатов вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19. Для этого мужчина подыскал себе подельника. В то же время роль обвиняемого заключалась в том, что он будет искать людей, которые по личным соображениям не желали вакцинироваться от COVID-19 и предлагать им услуги по изготовлению поддельных сертификатов на их имя. А также будут вносить сведения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения без проведения прививки и за денежное вознаграждение.
В начале октября прошлого года обвиняемый нашел клиента, который через Telegram направил ему копию загранпаспорта. На следующий день мужчина перечислил 2,8 тыс. грн на банковскую карту обвиняемого за изготовление поддельного сертификата вакцинации. Через несколько дней был готов COVID-сертификат, в котором незаконно использовались данные клинической больницы Святого Пантелеймона Сумского городского совета, штамп и подпись врача.
19 октября обвиняемый, находясь возле магазина «Феерия» на ул. Горького в Сумах сбыл клиенту поддельный международный сертификат вакцинации.
Мужчина подписал с прокурором соглашение о признании виновности. Стороны согласовали наказание в виде штрафа в 25,5 тыс. грн. После этого договор утвердил суд.
Стоит отметить, что украинские суды назначают штрафы за фальшивые COVID-сертификаты, в среднем, от 680 грн до 5 тыс. грн.
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