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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:11579

На Сумщине перевернулся джип: пострадали четверо

В результате ДТП водитель и трое пассажиров внедорожника получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Событие произошло ночью между селами Маково и Гамалеевка на Шосткинщине. Как установили сотрудники полиции, во время движения автомобиль Jeep Cherokee под управлением 26-летнего водителя выехал на обочину проезжей части, где перевернулся.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров внедорожника, среди которых две молодые девушки и парень, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительная причина аварии – водитель не справился с управлением.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Право Дтп
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