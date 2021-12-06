На Сумщине перевернулся джип: пострадали четверо В результате ДТП водитель и трое пассажиров внедорожника получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Событие произошло ночью между селами Маково и Гамалеевка на Шосткинщине. Как установили сотрудники полиции, во время движения автомобиль Jeep Cherokee под управлением 26-летнего водителя выехал на обочину проезжей части, где перевернулся.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров внедорожника, среди которых две молодые девушки и парень, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительная причина аварии – водитель не справился с управлением.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.