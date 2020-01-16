На Сумщине полицейские обнаружили мужчину с поддельным экспресс-тестом на COVID-19

Вчера в одном из магазинов города Лебедин Сумского района 50-летний мужчина предъявил полицейским экспресс-тест на COVID-19, имевший явные признаки подделки.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции для документирования данного факта. Экспресс-тест стражи порядка изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 17 000 гривен, либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до двух лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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