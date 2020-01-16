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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:251005

В Сумах организовали схему продажи поддельных ковид-сертификатов

В Сумах прекращена деятельность врача и физического лица, организовавших схему продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 26 октября в г. Сумы прекращена деятельность врача семейной медицины и физического лица, которые по предварительному сговору организовали схему продажи международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 с внесением данных в информационную систему (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.361 УК Украины).

По данным следствия, местный житель через один из мессенджеров подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки. Данные таких лиц после перечисления ими средств на банковскую карту мужчина передавал медработнице, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья Украины. Следовательно, сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении «Дія». По предварительным данным, за одно подобное свидетельство заказчик уплачивал в среднем 3 тыс. грн.

Во вторник, 26 октября, во время санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные деньги, медицинские документы и т.д.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о вручении медику и физическому лицу уведомления о подозрении.

Противоправная деятельность лиц прекращена по материалам и оперативному сопровождению Управления Службы безопасности Украины в Сумской области работниками Следственного управления Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напоминаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Ковид-сертификаты Подделка документов
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