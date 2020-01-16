СБУ выясняет, выдавали ли в сумской больнице поддельный ковид-сертификат

Эту информацию подтвердил директор больницы Св. Пантелеймона Владимир Поцелуев, пишет Суспільне.
Также г-н Поцелуев подтвердил, что между адвокатом больницы и следователем, которая проводила обыски, произошел конфликт. Правоохранители намеревались забрать мобильный телефон адвоката больницы, потому что там могли быть доказательства по делу, однако женщина отказалась его отдавать и назвала действия следователей неправомерными.
В то же время директор больницы опроверг информацию об объявлении подозрения. По его словам, в решении суда говорится об ошибке в данных, которые внесла врач.
«Сейчас семейники принимают более 300 пациентов ежедневно и, конечно, могут допускать ошибки», - сказал Владимир Поцелуев.
Спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких подтвердил, что обыски проводила полиция, однако комментировать не стал и переадресовал в СБУ. Ждем комментария от пресс-секретаря управления Службы безопасности Украины в Сумской области Олеси Рапуты относительно проведенных обысков и в чем подозревают семейного врача.
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