16-летний сумчанин, подделавший электронный паспорт, передан на поруки педагогам

По материалам дела парень на свой мобильный телефон загрузил фиктивное приложение «Дія» и создал в нем фиктивный электронный паспорт на свое имя, неправильно указав год своего рождения (на 5 лет старше, чем он есть на самом деле).
В подготовительном судебном заседании защитник парня заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки педагогическому коллективу, где учится парень. Суд, выслушав мнение участников процесса, данное ходатайство удовлетворительное, поскольку несовершеннолетний обвиняется в совершении уголовного проступка впервые, свою вину в совершенном признал полностью, искренне раскаялся в содеянном.
Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 7 дней.
На улице Прокофьева за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Lancer....
Во время проверки соблюдения карантинных требований сотрудники полиции изъяли у жителя Сумского района поддельный экспресс-тест на COVID-19....
В Сумах прекращена деятельность врача и физического лица, организовавших схему продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19....
В больнице Святого Пантелеймона вчера 26 октября проводили обыски у одного из семейных врачей, подозревая, что она выдавала поддельный COVID-сертификат....
Правоохранители разоблачили сумского врача на подделке сертификата о вакцинации....