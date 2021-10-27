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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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16-летний сумчанин, подделавший электронный паспорт, передан на поруки педагогам

28 декабря Заречный районный суд г. Сумы освободил 16-летнего парня от уголовной ответственности за подделку своего электронного паспорта с передачей его на поруки педагогическому коллективу при условии, что он в течение года не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

По материалам дела парень на свой мобильный телефон загрузил фиктивное приложение «Дія» и создал в нем фиктивный электронный паспорт на свое имя, неправильно указав год своего рождения (на 5 лет старше, чем он есть на самом деле).

В подготовительном судебном заседании защитник парня заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки педагогическому коллективу, где учится парень. Суд, выслушав мнение участников процесса, данное ходатайство удовлетворительное, поскольку несовершеннолетний обвиняется в совершении уголовного проступка впервые, свою вину в совершенном признал полностью, искренне раскаялся в содеянном.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 7 дней.

Право Подделка документов
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