В Сумах стартовал чемпионат Украины по грэпплингу и панкратиону С 9 по 11 декабря в Сумах проходят чемпионаты Украины по грэпплингу и панкратиону.

Соревнования проходят в манеже СумГУ. К сожалению, без зрителей. Сумчане в первый день в разделе «ноу ги» (без кимоно) завоевали 12 медалей, в командном зачете став вторыми после Киева. В личном зачете сумчане заняли: 1 место – Виктория Синявина (до 58 кг), Дарья Чибисова (64 кг), Касум Касумов (77 кг), Елена Сушко (90 кг), Сергей Гаврыш (100 кг); 2 место – Никита Душко (66 кг), Максим Березин (100 кг); 3 место – Ольга Де-кен-Не (64 кг), Станислав Венедиктов (66 кг), Амина Накопюк (71 кг), Илья Боряк (71 кг), Дмитрий Ткаченко (84 кг).