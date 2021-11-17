В Сумах стартовал чемпионат Украины по грэпплингу и панкратиону

Соревнования проходят в манеже СумГУ. К сожалению, без зрителей.
Сумчане в первый день в разделе «ноу ги» (без кимоно) завоевали 12 медалей, в командном зачете став вторыми после Киева. В личном зачете сумчане заняли:
1 место – Виктория Синявина (до 58 кг), Дарья Чибисова (64 кг), Касум Касумов (77 кг), Елена Сушко (90 кг), Сергей Гаврыш (100 кг);
2 место – Никита Душко (66 кг), Максим Березин (100 кг);
3 место – Ольга Де-кен-Не (64 кг), Станислав Венедиктов (66 кг), Амина Накопюк (71 кг), Илья Боряк (71 кг), Дмитрий Ткаченко (84 кг).
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