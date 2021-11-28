В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе (видео)

О пожаре сообщила супруга хозяина. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда местного предприятия.
По прибытию было установлено, что огнем была охвачена кровля по всей площади, перекрытие на площади до 20 кв. м, четыре окна и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на сооружение и рядом расположен жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.
В 9:24 возгорание локализовали, а в 10:40 – израсходовав на тушение почти 15 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника добровольной пожарной команды местного предприятия.
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