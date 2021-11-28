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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині помер 97-річний ветеран Другої світової війни

Перестало битись серце 97-річного ветерана зі Свеси Нечипоренка Степана Петровича

3 грудня не стало одного з небагатьох ветеранів Другої світової війни – Степана Петровича Нечипоренка, який проживав у селищі Свеса на Сумщині.

Степан Петрович народився 1924 року в селі Березки Глухівського району. У вісімнадцять років був призваний Глухівським районним військовим комісаріатом до Радянської Армії, у складі якої брав участь у бойових діях на фронтах Другої світової війни з 15 вересня 1943 року до 9 травня 1945 року. Служив артилеристом – наводчиком, 11 жовтня 1943 року отримав поранення, але невдовзі знову повернувся в стрій.

Степан Нечипоренко був нагороджений Орденом Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги» та «За Перемогу над Німеччиною».

Земляки пам’ятатимуть Степана Петровича за трудові заслуги і просто як порядну та чесну людину. Приносимо співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Степану Петровичу, пише Ямпіль.інфо.

Общество Ветеран. утрата
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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