На Сумщині помер 97-річний ветеран Другої світової війни Перестало битись серце 97-річного ветерана зі Свеси Нечипоренка Степана Петровича

3 грудня не стало одного з небагатьох ветеранів Другої світової війни – Степана Петровича Нечипоренка, який проживав у селищі Свеса на Сумщині.

Степан Петрович народився 1924 року в селі Березки Глухівського району. У вісімнадцять років був призваний Глухівським районним військовим комісаріатом до Радянської Армії, у складі якої брав участь у бойових діях на фронтах Другої світової війни з 15 вересня 1943 року до 9 травня 1945 року. Служив артилеристом – наводчиком, 11 жовтня 1943 року отримав поранення, але невдовзі знову повернувся в стрій.

Степан Нечипоренко був нагороджений Орденом Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги» та «За Перемогу над Німеччиною».

Земляки пам’ятатимуть Степана Петровича за трудові заслуги і просто як порядну та чесну людину. Приносимо співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Степану Петровичу, пише Ямпіль.інфо.