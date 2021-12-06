На Сумщине количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 12% Сейчас уровень заболеваемости, как и летальности снижается. Так, за последнюю неделю COVID-19 заболело 2217 жителей Сумщины против 2510 за предыдущий период.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галины Хометы, на сегодняшний день продолжает болеть 7532 человека, в том числе 1044 пациента лечатся стационарно, 46 – находится на аппарате ИВЛ. Загруженность коечного фонда составляет 45%.

Как подчеркнул главный санитарный врач области Владимир Збаражский, на 48-й неделе показатель инцидентности, то есть количество новых случаев уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Однако область находится на 24-м месте по интегральному показателю уровня эпидопасности.

Высокий уровень эпидопасности сохраняется в Андрияшевской, Коровинской, Вильшанской, Нижнесыроватской, Роменской, Бездрицкой, Середина-Будской громадах. В то время как проведение экспресс-тестов и количество направления образцов для осуществления ПЦР-тестирования недостаточно по всей области.

По итогам рассмотрения вопроса глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий поручил областному управлению здравоохранения неукоснительно контролировать процесс тестирования, что позволит вовремя выявлять носителей коронавирусной инфекции.

Заместитель главы облгосадминистрации Елена Бойко доложила, что в области уже приобретены быстрые тесты для диагностики. На закупку ПЦР-тестов объявлены тендеры, а за счет сэкономленных средств появилась возможность объявить повторную процедуру на приобретение большего количества тестов.