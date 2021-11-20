В Сумах покажут чемпионат по индорхоккею по ТВ

Игры пройдут в манеже СумГУ, но без зрителей. Прямые трансляции в 16:00 4 и 5 декабря.
В женском чемпионате участвуют 5 сумских команд и одна бориспольская.
С 3 по 6 декабря в манеже СумГУ одновременно состоится II тур женского и мужского чемпионата Украины по индорхоккею....
25-28 ноября в г. Гродно (Республика Беларусь) проходил международный детский турнир по хоккею на траве в помещениях «Озерные старты» среди...
С 26 по 28 ноября в Шостке состоялся XV международный турнир по индорхоккею памяти Федоренко А.М....
В Минске завершился V международный турнир по индорхоккею....
В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею....