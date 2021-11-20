В Сумах покажут чемпионат по индорхоккею по ТВ Чемпионат Украины по индорхоккею среди мужских и женских команд, который состоится в Сумах с 3 по 6 декабря, покажет телеканал UA:Перший.

Игры пройдут в манеже СумГУ, но без зрителей. Прямые трансляции в 16:00 4 и 5 декабря. В женском чемпионате участвуют 5 сумских команд и одна бориспольская.