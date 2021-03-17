В Ахтырке реставрируют «мужскую гимназию» за 50 млн грн Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий проинспектировал Ахтырскую общеобразовательную школу І-ІІІ степеней имени Б.Д. Антоненко-Давидовича, центральный корпус которого является памятником архитектуры местного значения и реставрируется.

«Центральный корпус Ахтырской ОШ – это замечательное историческое здание, которому уже больше 100 лет. Но и сегодня можно увидеть, что строилось оно с любовью, чтобы воспитанники мужской гимназии имели возможность получать качественное образование. Наша задача – сохранить функциональное образовательное назначение этого здания», – отметил Дмитрий Живицкий.

Финансируется этот объект за счет средств Государственного фонда регионального развития. В 2021 году предусмотрено около 10 млн. грн. на реконструкцию объекта.

Справочно

Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней имени Б.Д. Антоненко-Давидовича – это заведение общего среднего образования, которое имеет в своем составе 1 филиал и дошкольное отделение. В учебном заведении учится 563 ученика.

Здание центрального учебного корпуса является памяткой архитектуры местного значения. С 2008 года помещение находится в стадии капитального ремонта и законсервировано.

В 2020 году проект реставрации памятника архитектуры местного значения внесен в список инвестиционных проектов регионального развития, реализуемых за счет средств государственного фонда регионального развития.

Общая сметная стоимость объекта составляет 49 244,144 тыс. грн. Срок реализации проекта – 2021-2022 годы.