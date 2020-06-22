Сумчанки отличились в Запорожье

Спортсмены сумской школы Damova Dance Studio показали отличные результаты:
Михайличенко Ульяна - 1 место, кольцо;
Кобзарь Александра - 1 место, кольцо;
Хилько Анастасия - 1 место, воздушные полотна;
Андреева Анна - 1 место, кольцо;
Корецкая Арина - 2 место, воздушное кольцо;
Рукосуева Вика - 2 место, пилон спорт;
Сидорова Виктория - 2 место, пилон арт;
Евгения Шоренко + Валерия Барыло - 2 место, пилон арт, дуэт;
Мартыненко Лиза - 2 место, пилон арт;
Боженко Настя - 2 место, пилон;
Матяш Вика - 2 место, воздушные полотна;
Михайличенко Кира - 2 место, кольцо;
Хамлык Лиза - 2 место, воздушные полотна;
Неваленая Кира - 2 место, пилон спорт;
Андреева Анна - 2 место, пилон арт;
Боженко Настя - 3 место, холст;
Скрынник Алена - 3 место, пилон спорт;
Барыло Валерия - 3 место, пилон спорт;
Прокопенко Юлия - 3 место, пилон спорт;
Дипломы за участие получили: Шоренко Евгения, Шоренко Александра, Соколовская Даша, Заец Даша, Волкова Александра, Дрот София.
Подготовили спортсменок тренеры Домова Ю., Гакаленко М., Дейнека В., Снежко А.
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