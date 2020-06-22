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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:12230

Сумчанки отличились в Запорожье

В Запорожье состоялись соревнования по воздушному эквилибру.

Спортсмены сумской школы Damova Dance Studio показали отличные результаты:

Михайличенко Ульяна - 1 место, кольцо;

Кобзарь Александра - 1 место, кольцо;

Хилько Анастасия - 1 место, воздушные полотна;

Андреева Анна - 1 место, кольцо;

Корецкая Арина - 2 место, воздушное кольцо;

Рукосуева Вика - 2 место, пилон спорт;

Сидорова Виктория - 2 место, пилон арт;

Евгения Шоренко + Валерия Барыло - 2 место, пилон арт, дуэт;

Мартыненко Лиза - 2 место, пилон арт;

Боженко Настя - 2 место, пилон;

Матяш Вика - 2 место, воздушные полотна;

Михайличенко Кира - 2 место, кольцо;

Хамлык Лиза - 2 место, воздушные полотна;

Неваленая Кира - 2 место, пилон спорт;

Андреева Анна - 2 место, пилон арт;

Боженко Настя - 3 место, холст;

Скрынник Алена - 3 место, пилон спорт;

Барыло Валерия - 3 место, пилон спорт;

Прокопенко Юлия - 3 место, пилон спорт;

Дипломы за участие получили: Шоренко Евгения, Шоренко Александра, Соколовская Даша, Заец Даша, Волкова Александра, Дрот София.

Подготовили спортсменок тренеры Домова Ю., Гакаленко М., Дейнека В., Снежко А.

Спорт Воздушная акробатика
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