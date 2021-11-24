На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)

Пожар обнаружили соседи, которые сообщили о нем хозяину, а он обратился за помощью к спасателям. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 8-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Калиевка.
Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены вещи домашнего обихода и стены на площади до 5 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь дом.
В 13:13 возгорание локализовали, а в 14:20 – ликвидировали.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник на 1 автомобиль местной пожарной команды.
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