На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео) 28 ноября в 12:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Северская в с. Ивот Шосткинского района.

Пожар обнаружили соседи, которые сообщили о нем хозяину, а он обратился за помощью к спасателям. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 8-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Калиевка.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены вещи домашнего обихода и стены на площади до 5 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь дом.

В 13:13 возгорание локализовали, а в 14:20 – ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник на 1 автомобиль местной пожарной команды.