Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00180

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)

28 ноября в 12:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Северская в с. Ивот Шосткинского района.

Пожар обнаружили соседи, которые сообщили о нем хозяину, а он обратился за помощью к спасателям. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 8-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Калиевка.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены вещи домашнего обихода и стены на площади до 5 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь дом.

В 13:13 возгорание локализовали, а в 14:20 – ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник на 1 автомобиль местной пожарной команды.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:00

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

26 ноября в 19:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Запселье Миропольской ОТГ....

В Шостке спасатели ликвидировали возгорание на балконе 5-этажного жилого дома
Сегодня 10:05

В Шостке спасатели ликвидировали возгорание на балконе 5-этажного жилого дома

28 ноября в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что горит балкон в 5-этажном жилом доме по пер....

В Шостке пожарные спасли жилой дом и два авто (видео)
26.11.2021 14:50

В Шостке пожарные спасли жилой дом и два авто (видео)

25 ноября в 6:46 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном хозяйстве по ул. Лермонтова в г....

На Сумщине в результате пожара травмирован мужчина
26.11.2021 12:00

На Сумщине в результате пожара травмирован мужчина

Сегодня, 26 ноября, в 5:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Береговая в...

В Сумах спасатели предотвратили взрыв газового баллона
26.11.2021 11:54

В Сумах спасатели предотвратили взрыв газового баллона

25 ноября в 23.27 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном домохозяйстве по ул. Григория Ващенко в...

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек
Сегодня 09:06
Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны
Сегодня 16:01
«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге
Сегодня 15:26
По-прежнему «красная»: Сумщина спустилась с 8-го на 13-е место по заболеваемости COVID-19
Сегодня 15:12
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)
Сегодня 15:00
Роменские футзалисты вышли на второе место
Сегодня 14:38
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:00
Кролевецкие полицейские задержали нелегальных лесорубов (видео)
Сегодня 13:41
Сумчане отличились на чемпионате Украины по каратэ
Сегодня 13:18
В Сумах госпитализировали 46 детей с ОРВИ
Сегодня 12:49
Сумские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 12:15
На Сумщине таксисту-наркодилеру дали 4 года
Сегодня 12:05
view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
Вчера 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.