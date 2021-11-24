На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 26 ноября в 19:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Запселье Миропольской ОТГ.

О пожаре сообщил хозяин. На место происшествия был направлен дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста и местная пожарная команда с. Малая Рыбица.

По прибытию было установлено, что огонь охватил кровлю и перекрытие по всей площади и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные две соседские хозяйственные постройки и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны заправляли от водонапорной башни, находившейся на расстоянии до 5 км от очага горения.

В 20:35 возгорание локализовали, а в 21:50 – потратив на тушение почти 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным, а также 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Малая Рыбица.