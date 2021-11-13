Сумской биатлонист «в очках» на Кубке мира Сегодня, 27 ноября, в шведском Остерсунде прошли спринтерские гонки.

Спринт у женщин на первом этапе Кубка мира полностью перекроил представление о соотношении сил в мировом биатлоне на старте сезона. Вчерашние героини отошли в тень, а те, кто в индивидуальной гонке пережил жесткое разочарование, сегодня не без гордости смотрели в финишный протокол, пишет biathlon.com.ua.

Самое яркое тому подтверждение – Ханна Эберг. Лидер сборной хозяев этапа в стартовой гонке сезона настреляла семь минут штрафа, финишировав лишь 74-й. Прошел один день, и у Эберг-старшей совсем другое настроение – два идеальных огневых рубежа и победа в гонке!!! Причем вызывает восхищение то, как Ханна распределила силы по дистанции – оставив их достаточно на последний круг, на котором она уступила лишь своей сестре Эльвире.

К слову, младшая Эберг уже достаточно громко заявляет о себе, выиграв по чистой скорости вторую подряд гонку в классе сильнейших. Пока не хватает стабильности в стрельбе, и сегодня одного точно выстрела не хватило, чтобы повторить успех годичной давности, когда на старте сезона она поднялась на спринтерский подиум в Контиолахти.

Тогда между двумя шведскими сестрами на подиуме оказалась Анаис Шевалье-Буше. И сегодня (дежа-вю!) – француженка снова расположилась второй вслед за Ханной Эберг! Так же, как и победительница, отстрелявшись чисто на рубежах, Анаис после стойки уступала всего две секунды. Но Эберг была неудержима, к тому же, шла по дистанции, зная график основной соперницы. На финише между ними оказалось 11 секунд.

Ну а с бронзой спринт завершила Марте Олсбю-Ройселанд, поддержавшая подиумный почин мужской сборной Норвегии. При этом успеха Марте добилась даже с промахом, вырвав третье место на финишном круге у Динары Алимбековой.

Белоруска, к слову, оказалась единственной из биатлонисток, кто финишировала в топ-шестерке в обеих гонках первого этапа. И по набранным очкам сравнялась с Маркетой Давидовой: чешка сегодня финишировала 15-й с одним промахом и пока сохранила желтый биб лидера, но лишь по дополнительным показателям. Ну а Алимбекова, как и в прошлом сезоне, старт сезона проводит очень мощно, а в спринте компанию ей в цветочной церемонии составила еще одна представительница Беларуси – Анна Сола, финишировавшая пятой.

Украинским девушкам до таких результатов пока далековато. На старте сезона наша команда выглядит довольно тяжело, и результата удается добиваться только за счет более точной, чем у соперниц, стрельбы. В спринте лучшими в нашей команде оказались те девушки, которые накануне получили отдых в индивидуалке. Но даже «на свежачка» скорость и Елены Билосюк, и нашей Виты Семеренко – за пределами топ-60.

При этом Лена стала единственной среди украинок в спринте, обошедшейся без штрафных кругов и, как следствие, в итоговом протоколе заняла наиболее высокое место в команде. Итоговая позиция Билосюк – 24-я.

Вита Семеренко довольно оптимистично начала спринт, но затем промах в стойке и неудачный по скорости финишный круг оттеснили нашу спортсменку на 44-ю позицию. Отметим хорошую скорострельность Виты, которая два огневых рубежа отработала за 51,4 секунды – пятый результат среди всех участниц.

Выпускница СумГУ Юлия Джима замкнула топ-50, несмотря на два круга штрафа. Как и накануне, Юля была быстрейшей в команде, но это – лишь 40-й результат по скорости с отставанием 1:12, что для спринта очень много. Но здесь еще раз вспомним слова Уроша Велепеца о том, что Билосюк и Джима целенаправленно готовятся к Олимпиаде, и будем надеяться, что скорости девушек, как и всей команды будут расти. Пока же отметим бойцовские качества Юли, которая на последнем круге отыграла семь позиций.

Екатерина Бех получила шанс стартовать в гонке уже непосредственно перед стартом, когда стало ясно, что легкая простуда не позволит выступить уроженке Сум Анастасии Меркушиной. Таким образом, Катя получила шанс реабилитироваться за крайне неудачную индивидуальную гонку, и отчасти это удалось: конечно, 77-е место с двумя кругами штрафа – далеко не предел мечтаний, но и не позиция за пределами первой сотни, как накануне.

А вот наша Валя Семеренко чуть было не повторила вчерашний результат Бех. Всему виной – катастрофическая стрельба на втором рубеже, после которой Валя ушла на четыре круга штрафа. Итог- 99-я позиция.

После этих двух стартов тренеры команды будут определять, кто из девушек остается в Остерсунде, а кто - отправится набирать форму на Кубке IBU. С учетом программы второго этапа Кубка мира (спринт, персьют и эстафета), возможности для старта семи девушек, как это было в эти выходные, скорее всего, не будет.

Спринт. Женщины

1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5

2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4

...

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

К старту мужского спринта на первом этапе Кубка мира ветер на стадионе утих, что позволило большинству участников гонки блеснуть снайперскими качествами. И в этих условиях, разумеется, судьба победы решалась на трассе.

Шведские биатлонисты всегда при подготовке к сезону особое внимание уделяют домашнему этапу. Еще одним тому подтверждением стало сегодняшнее феерическое выступление Себастьяна Самуэльссона! По чистой скорости швед был сегодня вне конкуренции, а если учесть, что и на стрельбище отработал безошибочно, победа не вызывала сомнений!

На финише Самуэльссон на 12 секунд опередил Йоханнеса Бё, который чуть сложнее входит в сезон из-за перенесенной пару недель назад небольшой простуды. Но уровень норвежца настолько высок, что даже при слегка смазанной подготовке он борется за призовые места в каждой гонке.

Однако мы уже привыкаем к тому, что норвежцы не заходят на подиум в одиночку. Сегодня компанию Бё-младшему составил Ветле-Сьястад Кристиансен, который не просто добрался до топ-тройки, но и чистым ходом на последнем круге вырвал вторую позицию у Йоханнеса! Более того, Кристиансен отобрал у трехкратного обладателя Кубка мира не только серебро спринта, но и возможность захватить единоличное лидерство в общем зачете! После двух стартов во главе Кубка мира двоевластие: по 88 баллов имеют Йоханнес Бё и Симон Дестьё. Оба в двух стартах заняли третье и пятое места, и поскольку француз третью позицию завоевал раньше, то, по идее, именно он должен будет впервые в карьере надеть желтый биб в следующий четверг!

И раз уж вспомнили о желтом бибе, то его сегодняшний обладатель и победитель индивидуальной гонки Стурла Легрейд сегодня явно не соответствовал званию лидера Кубка мира. Допустив всего один промах, норвежец отстал от времени победителя на 1:44 и за спринт набрал очень небольшие очки за 37-е место.

В украинской сборной также нашелся стопроцентный снайпер. Дмитрий Пидручный, проделав работу над ошибками после индивидуальной гонки, сегодня отлично отработал на обоих огневых рубежах и стал лучшим в нашей команде с 21-м результатом в спринте.

Но «не все так однозначно». На старте сезона очень приятно удивляет наш Антон Дудченко, прежде всего скоростью на дистанции. Сегодня он до второй стрельбы шел, опережая график Пидручного. Но на стойке Антон допустил одну ошибку (последним выстрелом!), вынужден был зайти на круг штрафа, и в итоге капитану команды уступил. Но – всего 1,2 секунды! Правда, в этот промежуток между украинцами умудрились уместиться еще два соперника, и итоговое место Дудченко – 24-е.

Третий результат Украины для Кубка наций показал наш Богдан Цымбал, ставший с одним промахом 52-м. Плотность результатов в середине протокола настолько высокая, что без промаха Богдан попадал бы в зачетную зону. Но планы по набору кубковых баллов придется отложить на второй этап.

Для двух ребят, привлеченных в основу из команды Б, этот спринт был еще одним шансом доказать Юраю Санитре свою полезность. Уроженец Сумщины Андрей Доценко вчера финишировал 76-м и стремился обновить свой личный рекорд в гонках Кубка мира. Немного не хватило: Андрей на огневых рубежах отработал очень быстро (9-й по скорострельности в гонке), допустил всего один промах, но по скорости пока уступает очень много. Потому на финише он показал лишь 88-й результат.

Увы, еще ниже расположился глуховчанин Денис Насыко, накануне вдохновивший болельщиков и заслуживший теплые слова от Юрая Санитры. Но пока для того, чтобы держать уровень, Денису не хватает стабильности. В спринте он промахнулся четыре раза – вдвое больше, чем на четырех рубежах индивидуалки. И как следствие – крайне неудачное выступление со 106-м местом в протоколе.

Будет ли предоставлен шанс Насыко и Доценко на втором этапе, или в основу вернутся оправившиеся от коронавируса спортсмены, мы узнаем уже очень скоро. А пока после насыщенного уик-энда спорстмены получат трехдневную паузу на восстановление сил и эмоций, чтобы в четверг снова выйти на дистанцию спринтов, когда в Остерсунде стартует второй этап Кубка мира.

Спринт. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (0+0) 22:33,5

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0) +11,8

3. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +12,2

...

21. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19,8

24. Антон Дудченко (0+1) +1:21,0

52. Богдан Цымбал (0+1) +2:04,9

88. Андрей Доценко (1+0) +3:00,1

106. Денис Насыко (2+2) +3:30,0