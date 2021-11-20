Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:55307

Стартовал чемпионат Сум по футзалу

Сегодня, 28 ноября, прошли игры 1-го тура чемпионата города по футзалу.

Этот турнир проводится Федерацией футзала Сум и отделом физкультуры и спорта Сумского горсовета. Правда, в нем участвует всего 3 сумские команды из 8.

Результаты 1 тура:

«Звезда» Сумы - «Сумский филиал ХНУВД» Сумы 4-4

«Александрия» Кровное - «Славутич» Рудневка 4-3

«Колос» Севериновка - «Likarske» Ликарское 5-2

«Деметра» Нижняя Сыроватка - «ЗиКоНи» Сумы 9-2

Спорт Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские футзалисты проиграли в Ровно
Вчера 16:33

Сумские футзалисты проиграли в Ровно

Сегодня, 27 ноября, проходят игры 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Ровно (трансляция)
Вчера 10:21

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Ровно (трансляция)

Сегодня, 27 ноября, АФФК «Сумы» в матче 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге на выезде сыграет против «Кардинала-Ровностандарта»....

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевлянами
25.11.2021 08:41

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевлянами

Определены пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу....

Стартовал чемпионат Сум среди детско-юношеских команд
23.11.2021 09:03

Стартовал чемпионат Сум среди детско-юношеских команд

В воскресенье, 21 ноября, в спортивном комплексе Сумского государственного университета состоялись матчи первого тура открытого чемпионата города Сумы по футзалу...

Сумские футзалисты вышли в следующий круг Кубка Украины
20.11.2021 20:26

Сумские футзалисты вышли в следующий круг Кубка Украины

Сегодня, 20 ноября, прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футзалу....

view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
Сегодня 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
Вчера 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.