Стартовал чемпионат Сум по футзалу

Этот турнир проводится Федерацией футзала Сум и отделом физкультуры и спорта Сумского горсовета. Правда, в нем участвует всего 3 сумские команды из 8.
Результаты 1 тура:
«Звезда» Сумы - «Сумский филиал ХНУВД» Сумы 4-4
«Александрия» Кровное - «Славутич» Рудневка 4-3
«Колос» Севериновка - «Likarske» Ликарское 5-2
«Деметра» Нижняя Сыроватка - «ЗиКоНи» Сумы 9-2
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