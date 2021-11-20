Стартовал чемпионат Сум по футзалу Сегодня, 28 ноября, прошли игры 1-го тура чемпионата города по футзалу.

Этот турнир проводится Федерацией футзала Сум и отделом физкультуры и спорта Сумского горсовета. Правда, в нем участвует всего 3 сумские команды из 8.

Результаты 1 тура:

«Звезда» Сумы - «Сумский филиал ХНУВД» Сумы 4-4

«Александрия» Кровное - «Славутич» Рудневка 4-3

«Колос» Севериновка - «Likarske» Ликарское 5-2

«Деметра» Нижняя Сыроватка - «ЗиКоНи» Сумы 9-2