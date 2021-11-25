Сумские баскетболисты примут лидера

Сборная Сумской области – БК «СумГУ» (6 побед – 4 поражения, 3 место) будет принимать лидера группы 1 БК «Мариуполь» (8-2). Игры пройдут в манеже СумГУ, к сожалению, без зрителей.
Начало игр в пятницу в 20.00, в субботу – в 12.00.
Трансляция матчей пройдет на канале Федерации баскетбола Украины в Ютубе.
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