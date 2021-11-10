На Сумщине прогнозируют сухую, морозную погоду

Ожидается сухая, морозная погода.
24 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -3..+2°С.
25 - 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем 0..+5°С.
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