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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19189

На Сумщине прогнозируют сухую, морозную погоду

В ближайшие дни погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления.

Ожидается сухая, морозная погода.

24 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -3..+2°С.

25 - 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем 0..+5°С.

Общество Прогноз погоды
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