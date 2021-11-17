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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5596

Департамент соцзащиты ответит на актуальные вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 24 ноября, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066)8445296 телефонный прием по вопросам социальной защиты будет проводить заместитель директора департамента Светлана Маринченко.

Общество
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