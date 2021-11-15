На Сумщине пьянка завершилась убийством На Сумщине полиция задержала мужчину, который нанес смертельные телесные повреждения своему знакомому.

Событие произошло в селе Кошары Конотопского района. В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что, придя к своему 29-летнему знакомому, обнаружила его тело без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством.

Как выяснили правоохранители, в тот день двое знакомых распивали алкогольные напитки. Вдруг между ними возник конфликт, переросший в драку. В результате которой 40-летний мужчина нанес хозяину тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями Конотопского районного отдела полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.