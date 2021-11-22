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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:46934

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек

COVID-19 подтвердили у 205 человек (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 24, Сумской р-н – 164).

По состоянию на 22 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 122 072 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2406 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 105 095 человек, из них за прошедшие сутки – 431 (Конотопский р-н – 115, Ахтырский р-н – 24, Сумской р-н – 292).

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Общество Коронавирус
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