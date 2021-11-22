В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек

По состоянию на 22 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 122 072 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2406 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумской р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 105 095 человек, из них за прошедшие сутки – 431 (Конотопский р-н – 115, Ахтырский р-н – 24, Сумской р-н – 292).
Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 451 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 34, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 461 человека (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 73, Роменский р-н – 79, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 662 человек (Конотопский р-н – 120, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 82, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 549 человек (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 28, Сумской р-н –...