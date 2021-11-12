В Сумах вакцинировали от COVID-19 уже больше 100 детей

Об этом сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, на протяжении выходных проведено 1613 прививки (на предыдущих выходных 2374). Всего на прошлой неделе проведено 17 632 (15 979) прививки.
Всего с начала вакцинации в Сумской области проведено 665 882 прививки. Две дозы вакцины получили 288 187 человек. В Сумах 277 488 прививок. Всего в Сумах вакцинировано 58,3% населения, в том числе 70% взрослых. Также началась вакцинация детей от 12 детей. Уже привито больше 100 детей.
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