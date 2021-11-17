17% сумчан, которые лечатся от коронавируса в стационарах, были вакцинированы Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах в городских больницах выделено 590 коек для лечений COVID-19, 70% из которых заняты. Лечатся в стационарах них 414 взрослых и 14 детей. Среди взрослых, которые находится в стационарах, не вакцинированы 83% пациента. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 86% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии в реанимации – 100% непривиты. Все больные на ИВЛ и СИПАП были невакцинированы – 23 пациента.

В 5-й горбольнице лечится 226 человек, в том числе 175 на кислородной терапии, 13 в отделении интенсивной терапии, все получают искусственную вентиляцию легких: 5 на аппаратах ИВЛ, 11 – на СИПАП.

В больнице Святого Пантелеймона 74 больных, на киcлородной поддержке 39, в том числе 6 в отделении интенсивной терапии.

В горбольнице № 4 43 больных, на кислородной поддержке 21, 5 на аппаратах СИПАП.

В Центральной горбольнице – 71 больной, 30 на кислородной терапии, 8 на койках интенсивной терапии. 1 на ИВЛ.

В детской больнице 14 ребенок с подтверждённым диагнозом, 3 - в отделении интенсивной терапии, 1 ребенок нуждается в кислороде, а также 51 детей с другой патологией.

Всего в городских больницах 176 свободных коек для взрослых, 157 из которых обеспечены кислородом, и 121 для детей, - с кислородом – все.