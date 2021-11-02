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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:34402

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.

Временно не получают воду жители домов по адресу ул. Р. Атаманюка, 43А, 43Б.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
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