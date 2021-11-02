Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители домов по адресу ул. Р. Атаманюка, 43А, 43Б.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Отдел "Служба 15-80" сообщает о проведении регламентных и ремонтных работах на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Коллектор по ул. Черкасской нуждается в срочной реконструкции....
Канализационный самотечный коллектор диаметром 500 мм, который принимает сточные воды от улиц Миргородская, Замостянская, верхней части Химмгородка, еще с марта...
КП «Водоканал Белополье» сообщает, что 3 ноября с 8.00 до 17.00 будет отсутствовать централизованное водоснабжение г. Белополье....