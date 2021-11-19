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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:08508

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 662 человек

COVID-19 подтвердили у 662 человек (Конотопский р-н – 120, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 82, Сумской р-н – 359, Шосткинский р-н – 53).

По состоянию на 19 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 120 955 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2373 летальных исхода, за минувшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 2, Сумской р-н – 5, Шосткинский р-н – 4).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 103 073 человек, из них за минувшие сутки – 796 (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 71, Роменский р-н – 75, Сумской р-н – 494, Шосткинский р-н – 119).

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Общество Коронавирус
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