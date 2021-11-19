В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 662 человек

По состоянию на 19 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 120 955 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2373 летальных исхода, за минувшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 2, Сумской р-н – 5, Шосткинский р-н – 4).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 103 073 человек, из них за минувшие сутки – 796 (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 71, Роменский р-н – 75, Сумской р-н – 494, Шосткинский р-н – 119).
COVID-19 подтвердили у 549 человек (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 28, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 385 человек (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 44, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 387 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 54, Роменский р-н – 48, Сумской р-н –...
В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 306 человек (Конотопский р-н – 37, Сумской р-н – 177, Шосткинский р-н – 92)....