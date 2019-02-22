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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка, у которой в квартире умирали два десятка собак, написала письмо-исповедь

Сумские волонтеры опубликовали письмо-исповедь сумчанки, у которой в квартире умирали от голода два десятка собак.

«Друзья, по просьбе женщины у которой в квартире проживало около 20 собак, публикую ее сообщение - исповедь

Здравствуйте, Лариса.

Вот я, та сволочь, сука, тварь и гнида, которая заморила своих собак голодом.

Легко осуждать человека, не обув его туфли и не пройдя его путь.

В апреле я болела ковидом. Больше недели у меня была температура 39+.... и все остальные прелести. Я даже не ползла к врачу, так как знала, что у меня дома собаки и мать тоже больная, которую не взяли в больницу. Я сбивала температуру и варила им еду, опять сбивала и кормила, опять сбивала и шла за крупой. Я стала их кормить один раз в день. Так как просто не могла. Я даже не отлежалась. Через жуткий месяц я выползла на улицу, думая, что выздоровела, но поняла, что я так задыхаюсь, что еле могу доползти до ближайших магазинов. Я не могу ни пройти лишние метры, ни наклониться, ни пронести больше трех кг. но мне нужно ия иду и несу крупу, макароны, кости и почти теряю сознание. Последний раз прилезла с температурой 35.7.

В июне я надеялась, что прошло время, и мне уже будет легче дышать. Но в последний день меня с моими уже худыми собаками встретила волонтер и  пропиарила , протравила во всех сетях. Я была в шоке, у меня были сердечные приступы и панические атаки. Вместо того, чтобы поправиться, теперь, выйдя на улицу у меня кроие удушья еще и резкая боль в сердце. Уже бы было все хорошо, собаки бы подправились, но спасибо за помощь.

Я не алкоголичка, которая привязала собаку на цепь и в пьяном угаре забывает покормить. Я делала все, что могла из последних сил, каждый день плакала над ними, что не могу сейчас сделать больше и просила Вселенную, чтобы дала мне силы кормить их два раза. Я, как и другие, покупаю витамины, травлю глистов и блох, делаю прививки от бешенства. Да, я сволочь.

Да, я тварь. Я была мразью, когда в 2008 году работала на рынке в 10м микрорайоне. Там жили 20 собак, у каждого были опекуны, но их было много, и в конце января вызвали отстрел. Среди белого дня у меня на глазах убили щенка-подростка, с которым я только что играла.  Я бегала по рынку и хватала, кого могла, и запихала в свой контейнер с вещами. На завтра отстрел приехал рано утром и добил почти всех. Тогда я стала пристраивать щенков, которые там рождались и которых подбрасывали. За 2008 год на рынок подбросили 18 щенков. Ине также пришлось лечить всех, кто болел. Денег на лечение в клинике каждый раз не было, поэтому лечила сама. Да, и в клиниках тоже. Потом на клинику собирали. Да, я была сволочью, когда тягала Мухтара с пираплазмозом на капельницы, когда тянула Лизу, которая заболела на последней неделе беременности энтеритоми не могла разродиться, а дома ее кесарили. Когда пыталась спасти ее новорожденных щенков, кормя их со шприца, но они заразились энтеритом внутриутробно и умерли через неделю. Когда через две недели делали вторую операцию на кишечнике, шанс на жизнь был 10%. Лиза выжила. Когда в мороз тянула домой Азу со страшным маститом. Но их всех уже давно убили.

Да, я была тварью, когда тягала и пристраивала щенков с дач, выгребала жменями глистов, не спала неделями, капая их от энтерита.

Да, я  была гнидой, когда подобрала в поле напротив Тимирязевки слепых котят и выкормила их со шприца и пристроила.

Да, я была чокнутой уродкой, когда работала в КП, и в жуткую слякоть, вся мокрая и замерзшая, после работы в 9 вечера тянула к Свете Жереб щенка с пироплазмозом, чтобы уколоть пиростоп, так как директор сказал, что лечить будет после выходных, а она не доживет. Потом месяц нянчила ее дома. Да, я конченая каждый день требовала от директора то шприцы, то дексаметазон, то карсил для 14летнего пса после пироплазмоза, то молоко для полуторомесячных щенков. А потом, не получив, варила им молочную манку сама со своей минимальной зарплаты, имея дома кучу своих животных, так как не могла их кормить отходами со школы, в которых плавал соленый огурец.

Я никогда ничего не просила. Не отказывалась, когда Илона привезла мешок крупы или собачьего корма.

Мне не мало лет. Мой последний мужчина, который бы мог довезти, донести и вообще помочь, умер пять лет назад от рака в молодом возрасте. Карьера не сложилась, бизнес  умер. Мои собаки для меня то, чем я живу. Я их понимаю и чувствую каждого. Мне надо было уехать из города, полгода я не могла собраться с силами. Я не знаю как они открыли дверь, мама была дома и ничего не поняла. У нас на этаже умер сосед, там было много людей, вскрывали квартиру. Я всегда вожу их на поводке, а сейчас не могла нормально выгуливать, Листик каждый раз рвется побегать. Они хотели помататься. Я приехала ближайшим рейсом. Но тут уже было неизвестно что. Я не нашла собак, которые пришли бы домой. У меня сердце разрывается за каждую. Я не знаю, кто попал под машину, почему усыпили Лею в клинике. Моя вредная и любимая, как она умирала без меня.

Да, меня суку, тварь и мразь можно довести телевидениями, полицией, угрозами до сердечного приступа, до смерти, даже до суицида. Но меня там встретят те, кого я любила и не спасла. Наверное, там будет лучше. Тогда точно все порадуются, что избавились от этой чекнутой мрази», - написала Лариса Миронова в Фейсбуке.

Общество Собаки
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