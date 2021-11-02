На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и летней кухни

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли летней кухни. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 21-й государственной пожарно-спасательной части, добровольную пожарную команду с. Беевое и приспособленную технику местного агропредприятия.
По прибытию было установлено, что из-за запоздалого вызова огонь охватил перекрытие летней кухни на площади до 32 кв. м, перекинувшись на рядом расположенный жилой дом, охватив его кровлю на площади до 120 кв. м и вещи домашнего обихода. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена в 1 км от очага горения.
В 16:35 возгорание локализовали, а в 20:20 – израсходовав на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Беево и 1 единица приспособленной техники и 1 работник местного автопредприятия, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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