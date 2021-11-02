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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:42552

В Сумах дали 12 лет за жестокое убийство сожительницы

К 12 годам лишения свободы приговорен мужчина, который нанес сожительнице около 150 ударов.

При публичном обвинении Окружной прокуратуры города Сумы приговором Ковпаковского районного суда города Сумы 43-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве сожительницы, а также хранении наркотического средства «каннабис» и приговорен к 12 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 15). ст.309 УК Украины).

Установлено, что событие произошло 2 мая 2021 года в г. Сумы. Между гражданскими супругами на бытовой почве после совместного употребления алкогольных напитков возникла ссора, во время которой муж жестоко избил жену. Услышав крики, соседи вызвали полицию, однако прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили 49-летнюю женщину без признаков жизни. В это время ее сожитель употреблял наркотическое средство «каннабис». Более того, при обыске в квартире обнаружены еще четыре пакета с указанным веществом.

Согласно заключению экспертов, потерпевшей было нанесено около 150 ударов. В суде обвиняемый признал, что избивал жену, однако уверял, что намерения лишать ее жизни у него не было. Просил строго не наказывать. Приговора суда он ждал за решеткой.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Убийство
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