В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео) 10 ноября в 6:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возникновении пожара в частном жилом доме по ул. Садовый бульвар г. Шостка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. Через 3 минуты пожарные прибыли по вызову. Пламя успело охватить деревянные стены дома на площади до 40 кв. м и кровлю на площади до 15 кв. м. Возникла угроза стремительного распространения огня на все жилье.

В 7:42 пожар локализовали, в 9:24 – ликвидировали.

Допустимая причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.