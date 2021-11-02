В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. Через 3 минуты пожарные прибыли по вызову. Пламя успело охватить деревянные стены дома на площади до 40 кв. м и кровлю на площади до 15 кв. м. Возникла угроза стремительного распространения огня на все жилье.
В 7:42 пожар локализовали, в 9:24 – ликвидировали.
Допустимая причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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