В Сумах проходит чемпионат Украины по бодибилдингу (трансляция)

Турнир проходит в молодежном центре «Романтика».
Представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко - серебряная призерка чемпионата мира в «велнесе» среди мастеров....
В столице состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr&Ms Ukraine 2021....
30 октября в Полтаве начался чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу от Национальной Федерации бодибилдинга Украины....
23 октября в Кременчуге прошел Открытый чемпионат Полтавской области по бодибилдингу....
23-24 октября впервые в Украине по инициативе UBPF состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr & Ms Ukraine 2021, открытый для...