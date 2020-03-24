Предприятие заплатит 12 млн грн за загрязнение земли в Сумах ковидными отходами Прокуратура добилась взыскания с ООО почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного вследствие загрязнения земель медицинскими отходами в г. Сумы.

По иску Окружной прокуратуры города Сумы Хозяйственным судом Сумской области принято решение о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного окружающей среде вследствие загрязнения земель.

Установлено, что в двух складских помещениях в г. Сумы по ул. Пограничная, 1 размещены опасные медицинские отходы. Указанный земельный участок относится к землям коммунальной собственности Сумского городского совета и передан в аренду ООО. В ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Государственной экологической инспекцией в Сумской области рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением указанных земельных участков, который составил 12 260 548 гривен.

Суд согласился с доводами прокуратуры. В то же время, в отношении заместителя директора указанного Общества направлен в суд обвинительный акт по факту загрязнения земель медицинскими отходами (ч. 2 ст. 239 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.