Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:50289

Предприятие заплатит 12 млн грн за загрязнение земли в Сумах ковидными отходами

Прокуратура добилась взыскания с ООО почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного вследствие загрязнения земель медицинскими отходами в г. Сумы.

По иску Окружной прокуратуры города Сумы Хозяйственным судом Сумской области принято решение о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного окружающей среде вследствие загрязнения земель.

Установлено, что в двух складских помещениях в г. Сумы по ул. Пограничная, 1 размещены опасные медицинские отходы. Указанный земельный участок относится к землям коммунальной собственности Сумского городского совета и передан в аренду ООО. В ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Государственной экологической инспекцией в Сумской области рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением указанных земельных участков, который составил 12 260 548 гривен.

Суд согласился с доводами прокуратуры. В то же время, в отношении заместителя директора указанного Общества направлен в суд обвинительный акт по факту загрязнения земель медицинскими отходами (ч. 2 ст. 239 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Загрязнение Ковидные отходы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах будут судить замдиректора предприятия, завезшего ковидные отходы
01.11.2021 16:02

В Сумах будут судить замдиректора предприятия, завезшего ковидные отходы

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и 29 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора общества с ограниченной...

Экоинспекция посчитала убытки, причиненные в результате аварии на нефтепроводе на Сумщине
27.09.2021 16:14

Экоинспекция посчитала убытки, причиненные в результате аварии на нефтепроводе на Сумщине

7 сентября на территории Кардашевского сельского совета Ахтырского района произошла аварийная разгерметизация нефтепровода....

Экоинспекторы обследовали место аварии на нефтепроводе на Сумщине
08.09.2021 17:15

Экоинспекторы обследовали место аварии на нефтепроводе на Сумщине

Сегодня, 8 сентября, в связи с аварийной разгерметизацией нефтепровода, специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области провели внеплановую проверку НГДУ...

На Сумщине обнаружили свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов
28.05.2020 17:30

На Сумщине обнаружили свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов

В ходе мониторинга социальной сети Фейсбук, Государственной экологической инспекции в Сумской области стало известно о несанкционированном размещения тары из-под пестицидов...

На Сумщине произошел аварийный разлив нефтепродуктов
24.03.2020 17:32

На Сумщине произошел аварийный разлив нефтепродуктов

Сегодня, 24 марта, в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение об аварийном разливе...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)
Сегодня 08:51
На Сумщине полицейские поймали разбойника, напавшего на ювелирный магазин
Сегодня 16:13
Мэр Сум обещает тепло трети города уже завтра
Сегодня 16:05
Предприятие заплатит 12 млн грн за загрязнение земли в Сумах ковидными отходами
Сегодня 15:50
На Сумщине вакцинировалось от COVID-19 меньше 25% жителей области
Сегодня 15:28
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 14:57
В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок
Сегодня 14:12
Суспільний мовник отримав 9 ФМ-частот у Сумської області
Сегодня 14:04
В Путивле пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео)
Сегодня 13:30
В Сумах представили еще один видеоролик о городе (видео)
Сегодня 12:48
Сумський центр професійно-технічної освіти займає лідируючі позиції на освітянській ниві
Сегодня 12:44
Кандидатуру экс-мэра Кролевца согласовали на должность главы Конотопской РГА
Сегодня 12:27
view counter
view counter

Статьи

Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
Вчера 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.