Предприятие заплатит 12 млн грн за загрязнение земли в Сумах ковидными отходами

По иску Окружной прокуратуры города Сумы Хозяйственным судом Сумской области принято решение о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного окружающей среде вследствие загрязнения земель.
Установлено, что в двух складских помещениях в г. Сумы по ул. Пограничная, 1 размещены опасные медицинские отходы. Указанный земельный участок относится к землям коммунальной собственности Сумского городского совета и передан в аренду ООО. В ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Государственной экологической инспекцией в Сумской области рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением указанных земельных участков, который составил 12 260 548 гривен.
Суд согласился с доводами прокуратуры. В то же время, в отношении заместителя директора указанного Общества направлен в суд обвинительный акт по факту загрязнения земель медицинскими отходами (ч. 2 ст. 239 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и 29 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора общества с ограниченной...
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