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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах будут судить замдиректора предприятия, завезшего ковидные отходы

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и 29 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора общества с ограниченной ответственностью по факту загрязнения земель медицинскими отходами (ч. 2 ст. 239 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, действуя без лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, на территории арендованных нежилых помещений в г. Сумы хранил и сжигал опасные медицинские отходы, в том числе использованные шприцы, иглы, капельницы, пробирки, использованные тесты на COVID-19. Согласно выводу Государственной экологической инспекции в Сумской области, подтвержденного судебными экспертами, размер ущерба, причиненного вследствие загрязнения земель опасными отходами, подтверждается в общей сумме почти 12,3 млн грн.

Вместе с тем, прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области уже направлен иск о взыскании указанной суммы.

Противоправная деятельность лица прекращена сотрудниками следственного отдела Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Загрязнение Ковидные отходы
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