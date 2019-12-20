В Сумах будут судить замдиректора предприятия, завезшего ковидные отходы

По данным следствия, обвиняемый, действуя без лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, на территории арендованных нежилых помещений в г. Сумы хранил и сжигал опасные медицинские отходы, в том числе использованные шприцы, иглы, капельницы, пробирки, использованные тесты на COVID-19. Согласно выводу Государственной экологической инспекции в Сумской области, подтвержденного судебными экспертами, размер ущерба, причиненного вследствие загрязнения земель опасными отходами, подтверждается в общей сумме почти 12,3 млн грн.
Вместе с тем, прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области уже направлен иск о взыскании указанной суммы.
Противоправная деятельность лица прекращена сотрудниками следственного отдела Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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