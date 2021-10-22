Мэр Сум обещает тепло трети города уже завтра С завтрашнего дня на территории обслуживания КСПУ начинается подача тепла в жилые дома.

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Только что завершились переговоры в АО «Сумыгаз» относительно сложной ситуации, которая сложилась с отоплением на территории Сум, обслуживаемой Котельной Северного промузла.

Мы в полном объеме выполнили свои механизмы поддержки запуска отопления, нашли инструменты для решения этой проблемы, а завтра вместе с депутатским корпусом примем соответствующее решение на внеочередном заседании сессии Сумского городского совета. Но самое главное то, что уже завтра в дома сумчан, обслуживаемых Котельной Северного промузла, начнут подавать тепло!

Как сообщило руководство АО «Сумыгаз», уже получена номинация на газ!

Кроме того, после обеспечения теплом всего жилищного фонда Сум, мы будем в дальнейшем решать вопрос окончательной передачи Котельной в собственность громады, чтобы в дальнейшем не возникало такой ужасной ситуации.

Спасибо депутатам городского совета за сотрудничество в этом вопросе и понимание важности скорейшего его решения!», - говорится в сообщении.