Мэр Сум обещает тепло трети города уже завтра

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.
«Только что завершились переговоры в АО «Сумыгаз» относительно сложной ситуации, которая сложилась с отоплением на территории Сум, обслуживаемой Котельной Северного промузла.
Мы в полном объеме выполнили свои механизмы поддержки запуска отопления, нашли инструменты для решения этой проблемы, а завтра вместе с депутатским корпусом примем соответствующее решение на внеочередном заседании сессии Сумского городского совета. Но самое главное то, что уже завтра в дома сумчан, обслуживаемых Котельной Северного промузла, начнут подавать тепло!
Как сообщило руководство АО «Сумыгаз», уже получена номинация на газ!
Кроме того, после обеспечения теплом всего жилищного фонда Сум, мы будем в дальнейшем решать вопрос окончательной передачи Котельной в собственность громады, чтобы в дальнейшем не возникало такой ужасной ситуации.
Спасибо депутатам городского совета за сотрудничество в этом вопросе и понимание важности скорейшего его решения!», - говорится в сообщении.
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