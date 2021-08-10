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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:34151

В Старом Селе под Сумами пропали незаконные медотходы

Во время заседания антикоррупционного штаба в Сумской облгосадминистрации представители контролирующих и правоохранительных органов отчитались о состоянии проблемы с незаконно завезенными медицинскими отходами на территории Сум и Старого Села.

«Со времени проведения предыдущего заседания вопрос с незаконно завезенными медицинскими отходами в Старом Селе сдвинулся с места. Над его решением совместно работали облгосадминистрация, правоохранительные органы, суды. И уже есть определенные судебные решения, найдены виновные в этих загрязнениях. Но на днях правоохранительными органами было зафиксировано исчезновение отходов с земельного участка в Старом Селе, – отметил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. – Конечно, для жителей громады это позитив. Но в то же время эти отходы были убраны незаконно, и мы не знаем, куда их отвезли и не появятся ли они где-нибудь на территории других громад».

Как сообщила заместитель директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики Ирина Кашпур, на территории Нижнесыроватской громады установили факт исчезновения отходов и затем сообщили об этом правоохранительным органам.

Начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области Вячеслав Богомолов добавил, что открыто два уголовных производства по предприятию «Сумыполимерстрой» – по Старому Селе и ул. Пограничная,1 в Сумах. Согласно приговору суда, в рамках первого из производств «Сумыполимерстрой» не имеет права заниматься деятельностью в Старом Селе. Рассмотрение дела по ул. Пограничная,1 в Сумах еще в суде не состоялось.

Заслушав представителей Главного отделения Нацполиции в Сумской области, областной прокуратуры и Северо-Восточного Межрегионального Министерства юстиции (г. Сумы) Дмитрий Живицкий подчеркнул: «Сейчас у нас остались отходы по ул. Пограничной и в складе в Старом Селе. Работа в этом направлении продолжается. Я поручаю правоохранительным органам довести это дело до конца. Воновные должны понести максимальную ответственность, а отходы должны быть убраны с территории Сумщины».

Право Ковидные отходы Медотходы
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