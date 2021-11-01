В Сумах некоторые показатели загрязнения воздуха превышены в 2-3 раза

Наблюдения за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.
За январь было отобрано 1172 пробы атмосферного воздуха.
Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли и диоксиду азота в 2 раза, по формальдегиду – в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже санитарных норм.
В январе на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) среднемесячное содержание по пыли превышало уровень ПДК (предельно допустимые концентрации) в 2,5 раза, диоксида азота – в 3 раза, формальдегида – в 1,3 раза.
Также среднемесячная концентрация превышала ПДК по пыли в 1,9 раза, диоксида азота – в 1,5 раза на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская), по пыли и диоксиду азота в 1,6 раза на ПСЗ № 3 (ул. Сумско- Киевских дивизий).
В отчетном месяце на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли – пять случаев, по диоксиду азота – один случай.
По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха города диоксидом азота, формальдегидом – увеличилось, диоксидом серы – уменьшилось, пылью, оксидом углерода, оксидом азота и аммиаком – осталось почти на прежнем уровне. Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в январе не наблюдалось.
Наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологическая станция Сумы. Радиационный фон в течение января составлял по городу 12–13 мкР/час, что не превышает допустимые значения.
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