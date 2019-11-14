Экоинспекторы обследовали место аварии на нефтепроводе на Сумщине Сегодня, 8 сентября, в связи с аварийной разгерметизацией нефтепровода, специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области провели внеплановую проверку НГДУ «Ахтырканефтегаз» ОАО «Укрнафта» в части соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны земельных ресурсов.

Для этого экоинспекторы оперативно выехали на место аварийной ситуации. При обследовании земель сельхозназначения Кардашевського сельского совета Ахтырского района были обнаружены 2 места разгерметизации нефтесборочных коллекторов Бугруватовского месторождения. Инспекцией установлено, что общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой. Кроме того, работниками отдела инструментально-лабораторного контроля было отобрано две пробы почвы на загрязненных участках и одну фоновую пробу.

Сейчас силами НГДУ «Ахтырканефтегаз» продолжаются работы по сбору загрязненного нефтепродуктами грунта ручными и механическими средствами, после чего места загрязнения должны обрабатываться биодеструктором.

После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель, инспекцией будет рассчитан ущерб, обусловленную загрязнением почвы нефтепродуктами.