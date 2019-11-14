Экоинспекторы обследовали место аварии на нефтепроводе на Сумщине

Для этого экоинспекторы оперативно выехали на место аварийной ситуации. При обследовании земель сельхозназначения Кардашевського сельского совета Ахтырского района были обнаружены 2 места разгерметизации нефтесборочных коллекторов Бугруватовского месторождения. Инспекцией установлено, что общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой. Кроме того, работниками отдела инструментально-лабораторного контроля было отобрано две пробы почвы на загрязненных участках и одну фоновую пробу.
Сейчас силами НГДУ «Ахтырканефтегаз» продолжаются работы по сбору загрязненного нефтепродуктами грунта ручными и механическими средствами, после чего места загрязнения должны обрабатываться биодеструктором.
После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель, инспекцией будет рассчитан ущерб, обусловленную загрязнением почвы нефтепродуктами.
Вечером 7 сентября в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило сообщение о разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения в районе...
В ходе мониторинга социальной сети Фейсбук, Государственной экологической инспекции в Сумской области стало известно о несанкционированном размещения тары из-под пестицидов...
Сегодня, 24 марта, в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение об аварийном разливе...
Минэкоэнерго подготовило рейтинг «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» за 2018 год, сформированный на основании данных официальной статистики, по результатам представленной субъектами хозяйствования...
В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило обращение от жителей с. Вязовое Конотопского района о незаконном перемещении непригодных к...