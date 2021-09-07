Экоинспекция посчитала убытки, причиненные в результате аварии на нефтепроводе на Сумщине

Работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области было установлено, что в результате порыва на нефтесборном коллекторе Бугруватовского месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» нефтеводяной смесью загрязнено земельные участки общей площадью 0,35 га. Экоинспекторы отобрали две пробы почвы на загрязненных участках и одну фоновую пробу.
По результатам инструментально-лабораторных исследований в отобранных пробах почвы установлено превышение неполярных углеводородов (нефтепродуктов) более чем в 100 раз и хлоридов - более чем в 200 раз по сравнению с фоновой концентрацией. По данному факту ответственное лицо предприятия было привлечено к административной ответственности по ст. 52 КУоАП.
Кроме того, Инспекция провела расчет размера ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов неполярными углеводородами (нефтепродуктами) и хлоридами. Общая сумма ущерба составила 122 360 гривен. Соответствующую претензию о добровольном возмещении нанесенного государству ущерба уже направлены в НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта».
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