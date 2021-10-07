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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумські прикордонники звернулися до мисливців перед початком сезону полювання

Сумський прикордонний загін звертається про дотримання законодавства України з прикордонних питань під час проведення сезону полювання 2021-2022 років на хутрових та копитних мисливських тварин.

6 листопада 2021 року в мисливських угіддях підвідомчих підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства стартує відкриття сезону полювання на хутрових звірів, та індивідуального, колективного й облавного полювання на копитних.

Полювання буде проводитися:
індивідуальне – з 1 серпня 2021 року по 31 січня 2022 року;
облавне – з 6 листопада 2021 року по 31 грудня 2021 року.
колективне – з 6 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року.

Днями полювання є:
при індивідуальному полюванні – можуть бути усі дні тижня;
при колективному та облавному – тільки субота та неділя.

У зв’язку з цим Сумський прикордонний загін звертається до жителів Сумщини про необхідність дотримання законодавства України з прикордонних питань.

Однією з основних функцій, яку покладено на Державну прикордонну службу України, є забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій селищних і сільських рад установлено прикордонну смугу, де запроваджено прикордонний режим.

Пунктом 21 цієї ж постанови встановлено, що полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем органів або підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання. Таке інформування повинно бути здійснене усно з використанням засобів електрозв’язку і письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

Також слід мати на увазі, що у смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд полювання забороняється. Більш детально.

Крім цього нагадуємо, що наказом МВС України від 07.09.2015 року № 1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30.09.2015 року за № 1166/27611, у контрольованих прикордонних районах Сумської області встановлені додаткові тимчасові режимні обмеження. Більш детально.

 
Право Охота Пограничники
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