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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58306

Ночью в Шостке горел жилой дом

Пожар произошел сегодня, 3 ноября, утром в Садовом микрорайоне Шостки.

По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, сообщение о том, что горит здание по улице Павлова, поступило в 4:43. На тушение привлекли 9 спасателей и две пожарные автоцистерны.

В 7:22, израсходовав 9 тонн воды, возгорание ликвидировали.

Жилой дом а также хозяйственное сооружение рядом удалось спасти.

Причина возгорания и ущерб пока устанавливаются, пишет Шостка.инфо.

Общество Пожар
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