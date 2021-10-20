Ночью в Шостке горел жилой дом Пожар произошел сегодня, 3 ноября, утром в Садовом микрорайоне Шостки.

По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, сообщение о том, что горит здание по улице Павлова, поступило в 4:43. На тушение привлекли 9 спасателей и две пожарные автоцистерны.

В 7:22, израсходовав 9 тонн воды, возгорание ликвидировали.

Жилой дом а также хозяйственное сооружение рядом удалось спасти.

Причина возгорания и ущерб пока устанавливаются, пишет Шостка.инфо.