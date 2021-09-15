На Сумщине водоканал заплатит 1,4 млн грн за пользование водными ресурсами без спецразрешения КП «Кролевецводоканал» оплатит 1,4 млн грн убытков за пользование водными ресурсами без специального разрешения.

В суд с иском обратился прокурор Конотопской окружной прокуратуры в интересах государства в лице истца – Государственной экологической инспекции в Сумской области к ответчику коммунальному предприятию «Кролевецводоканал о взыскании 4,7 млн грн ущерба, нанесенного за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды за использование водных ресурсов без специального разрешения Этот факт был выявлен в ходе плановой проверки соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства в период с 14.04.2021 по 27.04.2021.

Пунктом 9 части 1 статьи 44 Водного кодекса Украины предусмотрена обязанность водопользователя осуществлять специальное водопользование только при наличии разрешения.

В то же время ответчик в обоснование своих возражений сообщил суду, что при выполнении расчета убытков, причиненных вследствие самовольного использования подземных вод, истцом не было учтено, что для жилищно-коммунального предприятия есть ставка рентной платы, умноженная на коэффициент 0,3. Так, пунктом 255.7 статьи 255 Налогового кодекса Украины определено, что жилищно-коммунальные предприятия применяют к ставкам рентной платы коэффициент 0,3, поэтому, по мнению ответчика, ущерб составляет 1,4 млн грн.

Рассмотрев материалы дела, суд решил, что исковые требования прокурора являются подлежащими удовлетворению в части взыскания с ответчика 1,4 млн убытков, а в удовлетворении иска о взыскании с ответчика убытков в сумме 3,3 суд отказал, в связи с необоснованностью размера ущерба, сообщает Хозяйственный суд Сумщины.