Сумчанки отличились на чемпионате Украины по кроссу

В соревнованиях, которые были отборочными на чемпионат Европы, приняли участие более 300 спортсменов. Лучшей среди сумчан стала воспитанница СДЮШОР В. Голубничего Милена Смоленская, которая взяла «серебро» на дистанции 1 км среди девушек до 16 лет – 3:23. Пятое место среди 18-летних занял Дмитрий Торгачов на дистанции 6 км – 19:53.
Кроме того, магистрантка специальности «Физическая культура и спорт» СумГУ Богдана Семенова завоевала золотую медаль среди молодежи на дистанции 6 км. Она завоевала право представлять Украину на чемпионате Европы, который состоится 12 декабря в Дублине (Ирландия).
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