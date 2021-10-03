Сумчанки отличились на чемпионате Украины по кроссу 30-31 октября в Ужгороде прошел чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу.

В соревнованиях, которые были отборочными на чемпионат Европы, приняли участие более 300 спортсменов. Лучшей среди сумчан стала воспитанница СДЮШОР В. Голубничего Милена Смоленская, которая взяла «серебро» на дистанции 1 км среди девушек до 16 лет – 3:23. Пятое место среди 18-летних занял Дмитрий Торгачов на дистанции 6 км – 19:53.

Кроме того, магистрантка специальности «Физическая культура и спорт» СумГУ Богдана Семенова завоевала золотую медаль среди молодежи на дистанции 6 км. Она завоевала право представлять Украину на чемпионате Европы, который состоится 12 декабря в Дублине (Ирландия).