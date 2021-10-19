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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:38198

В Тростянце хотят вернуть детей в школы

Мэр Тростянца и депутаты за то, чтобы вернуть детей с «дистанционки» к обычному учению.

Вопрос дистанционного обучения обсуждался сегодня на сессии Тростянецкого горсовета.

- Почему после полученных двух прививок от ковид люди сегодня могут свободно, например, посещать кинотеатры, музеи, развлекательные заведения, заниматься шоппингом и прочее, а школу посещать нашим детям почему-то нельзя? Хотя большинство учителей у нас уже вакцинировались. Одно дело – сомнительное качество знаний от этого дистанционного обучения, другой вопрос – не у каждого родителя есть возможность оставить ребенка с кем-то дома, или взять с собой на работу. Нам нужно, я считаю, разобраться в этом вопросе: стоит ли нам дальше держать учебные заведения на «дистанционке», - отметила на сессионном заседании депутат Оксана Заяц.

Мэр Юрий Бова был согласен по данному вопросу. Он добавил, что к утру вторника, почти из двух сотен педагогических работников школ и внешкольного образования громады, всего три учителя и два технических работника заболели коронавирусом. Это очень малый процент для того, чтобы сегодня закрывать учебное заведение на карантин и вводить дистанционное обучение.

- Предлагаю городской комиссии ТЭБ и ЧС обратиться в областную комиссию, чтобы Тростянцу разрешили вывести учебные заведения из карантина. Причем не только 1-4 класса, но и другие, где есть стопроцентный уровень вакцинированных педагогов, - отметил городской голова Юрий Бова.

Предложение городские депутаты единогласно поддержали, сообщает Тростянецкий горсовет.

Общество Дистанционное образование
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